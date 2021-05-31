Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|481.151.362
|Kardemir (D)
|399.265.446
|Ereğli Demir Çelik
|345.950.434
|Emlak Konut GMYO
|270.207.294
|Garanti BBVA
|255.286.385
|Koza Altın
|221.953.963
|Karsan Otomotiv
|217.900.296
|Yapı ve Kredi Bankası
|184.006.130
|Tüpraş
|149.815.331
|Bim Mağazalar
|149.508.165
|Koza Madencilik
|143.181.806
|Petkim
|142.414.465
|Şişe Cam
|129.770.762
|Akbank
|119.936.957
|Sabancı Holding
|107.247.100
|SASA Polyester
|104.028.526
|Pegasus
|98.980.304
|Halkbank
|83.664.633
|Turkcell
|73.863.652
|Koç Holding
|71.656.584
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi