Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|798.860.242
|Türk Hava Yolları
|365.314.551
|Yapı ve Kredi Bankası
|356.627.236
|Kardemir (D)
|234.426.176
|Sabancı Holding
|202.562.276
|ASELSAN
|200.492.199
|Karsan Otomotiv
|200.007.974
|Ereğli Demir Çelik
|188.521.151
|Odaş Elektrik
|186.129.127
|Koza Altın
|181.321.915
|Akbank
|172.602.316
|Tüpraş
|166.904.265
|Petkim
|151.638.596
|İş Bankası (C)
|134.082.294
|Emlak Konut GMYO
|132.059.571
|Koç Holding
|130.943.863
|Şişe Cam
|129.255.643
|Ford Otosan
|109.009.176
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|100.325.991
|SASA Polyester
|99.126.590
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi