Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|SASA Polyester
|866.709.379
|Türk Hava Yolları
|785.137.840
|Garanti Bankası
|580.060.289
|Petkim
|507.491.962
|Tüpraş
|407.851.619
|Yapı ve Kredi Bankası
|335.092.859
|Kardemir (D)
|280.148.948
|Koza Altın
|202.016.239
|Ereğli Demir Çelik
|189.164.370
|Sabancı Holding
|151.483.990
|Esenboğa Elektrik
|148.051.130
|Şişe Cam
|140.937.852
|Pegasus
|139.684.920
|Akbank
|135.506.325
|Emlak Konut GMYO
|135.248.059
|ASELSAN
|107.957.562
|Koç Holding
|102.119.186
|İpek Doğal Enerji
|101.708.312
|TAV Havalimanları
|99.091.768
|Karsan Otomotiv
|98.972.254
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi