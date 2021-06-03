Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.257.720.699
|Garanti Bankası
|625.839.708
|Kardemir (D)
|427.691.713
|Şişe Cam
|339.064.423
|SASA Polyester
|293.563.887
|Petkim
|278.494.828
|Pegasus
|273.010.748
|Yapı ve Kredi Bankası
|249.263.659
|Tüpraş
|236.742.942
|TAV Havalimanları
|206.607.365
|Koza Altın
|202.120.066
|Ereğli Demir Çelik
|182.705.841
|Sabancı Holding
|148.963.848
|ASELSAN
|130.585.212
|Karsan Otomotiv
|121.708.278
|Koza Madencilik
|119.666.171
|Koç Holding
|114.715.204
|İş Bankası (C)
|113.770.033
|Vestel
|112.676.289
|Emlak Konut GMYO
|112.369.397
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi