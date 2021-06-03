Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.257.720.699 Garanti Bankası 625.839.708 Kardemir (D) 427.691.713 Şişe Cam 339.064.423 SASA Polyester 293.563.887 Petkim 278.494.828 Pegasus 273.010.748 Yapı ve Kredi Bankası 249.263.659 Tüpraş 236.742.942 TAV Havalimanları 206.607.365 Koza Altın 202.120.066 Ereğli Demir Çelik 182.705.841 Sabancı Holding 148.963.848 ASELSAN 130.585.212 Karsan Otomotiv 121.708.278 Koza Madencilik 119.666.171 Koç Holding 114.715.204 İş Bankası (C) 113.770.033 Vestel 112.676.289 Emlak Konut GMYO 112.369.397 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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