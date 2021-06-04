Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|381.387.685
|Petkim
|346.184.234
|Garanti Bankası
|335.650.183
|Karsan Otomotiv
|322.061.628
|Şişe Cam
|319.399.603
|Koza Madencilik
|271.145.444
|Koza Altın
|231.437.248
|Kardemir (D)
|189.979.143
|Tüpraş
|179.653.351
|Sabancı Holding
|172.063.340
|İpek Doğal Enerji
|147.281.385
|Ford Otosan
|124.351.604
|ASELSAN
|117.069.899
|Ereğli Demir Çelik
|111.892.107
|Yapı ve Kredi Bankası
|110.029.726
|Türk Telekom
|103.653.927
|Koç Holding
|100.056.155
|SASA Polyester
|97.534.139
|Turkcell
|97.146.710
|Esenboğa Elektrik
|90.844.608
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi