Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|848.026.214
|Garanti Bankası
|812.027.521
|ASELSAN
|367.219.366
|Şişe Cam
|299.789.338
|Koza Altın
|287.628.626
|Yapı ve Kredi Bankası
|278.016.128
|Tüpraş
|246.161.987
|Karsan Otomotiv
|241.164.456
|TAV Havalimanları
|214.766.162
|Akbank
|190.068.846
|Emlak Konut GMYO
|184.144.523
|Kardemir (D)
|180.574.143
|Koza Madencilik
|175.064.462
|İş Bankası (C)
|168.558.127
|Ereğli Demir Çelik
|152.367.562
|Vakıflar Bankası
|148.051.400
|Petkim
|139.620.858
|Pegasus
|125.303.080
|Halkbank
|119.483.482
|Sabancı Holding
|112.866.830
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi