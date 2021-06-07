Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 848.026.214 Garanti Bankası 812.027.521 ASELSAN 367.219.366 Şişe Cam 299.789.338 Koza Altın 287.628.626 Yapı ve Kredi Bankası 278.016.128 Tüpraş 246.161.987 Karsan Otomotiv 241.164.456 TAV Havalimanları 214.766.162 Akbank 190.068.846 Emlak Konut GMYO 184.144.523 Kardemir (D) 180.574.143 Koza Madencilik 175.064.462 İş Bankası (C) 168.558.127 Ereğli Demir Çelik 152.367.562 Vakıflar Bankası 148.051.400 Petkim 139.620.858 Pegasus 125.303.080 Halkbank 119.483.482 Sabancı Holding 112.866.830 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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