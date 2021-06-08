Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Koza Altın
|542.235.363
|Türk Hava Yolları
|516.721.919
|Garanti Bankası
|496.794.960
|SASA Polyester
|392.689.438
|Şişe Cam
|324.069.554
|Koza Madencilik
|261.557.691
|Yapı ve Kredi Bankası
|211.139.038
|Tüpraş
|200.543.156
|Kardemir (D)
|163.195.349
|Vestel
|160.230.806
|ASELSAN
|159.050.713
|İpek Doğal Enerji
|144.878.836
|TAV Havalimanları
|144.543.982
|Jantsa Jant Sanayi
|117.703.228
|Petkim
|116.832.271
|Akbank
|115.027.911
|Doğan Holding
|106.986.078
|Net Holding
|102.114.143
|Emlak Konut GMYO
|101.710.168
|Ereğli Demir Çelik
|101.497.474
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi