Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Koza Altın 542.235.363 Türk Hava Yolları 516.721.919 Garanti Bankası 496.794.960 SASA Polyester 392.689.438 Şişe Cam 324.069.554 Koza Madencilik 261.557.691 Yapı ve Kredi Bankası 211.139.038 Tüpraş 200.543.156 Kardemir (D) 163.195.349 Vestel 160.230.806 ASELSAN 159.050.713 İpek Doğal Enerji 144.878.836 TAV Havalimanları 144.543.982 Jantsa Jant Sanayi 117.703.228 Petkim 116.832.271 Akbank 115.027.911 Doğan Holding 106.986.078 Net Holding 102.114.143 Emlak Konut GMYO 101.710.168 Ereğli Demir Çelik 101.497.474 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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