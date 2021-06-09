Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|507.229.986
|Emlak Konut GMYO
|486.387.458
|Garanti BBVA
|371.598.287
|Kardemir (D)
|325.103.820
|Koza Altın
|197.955.485
|Ereğli Demir Çelik
|197.314.447
|Tüpraş
|188.022.538
|Ford Otosan
|175.490.062
|Şişe Cam
|163.498.588
|Pegasus
|151.915.084
|Koç Holding
|135.861.166
|Sabancı Holding
|130.205.154
|TAV Havalimanları
|119.833.653
|GSD Holding
|116.766.120
|Akbank
|110.662.967
|ASELSAN
|107.717.095
|Yapı ve Kredi Bank.
|104.090.880
|Karsan Otomotiv
|103.355.946
|Sasa Polyester
|99.010.061
|Koza Madencilik
|96.605.135
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi