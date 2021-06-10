Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Koza Altın 1.218.884.694 Garanti Bankası 564.531.577 Türk Hava Yolları 504.537.218 Koza Madencilik 323.721.678 Emlak Konut GMYO 242.090.596 Fenerbahçe Futbol 228.335.009 Aselsan 143.054.444 Şişe Cam 131.930.473 Bim Mağazalar 126.531.022 İş Bankası (C) 125.085.357 Yapı ve Kredi Bank. 116.940.786 Akbank 109.248.728 Koç Holding 100.864.028 Kardemir (D) 96.398.285 Tofaş Oto. Fab. 91.686.346 İpek Doğal Enerji 89.881.505 Turkcell 87.112.587 Ereğli Demir Çelik 86.861.307 Arçelik 84.627.988 Tüpraş 83.497.129 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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