Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Koza Altın
|1.218.884.694
|Garanti Bankası
|564.531.577
|Türk Hava Yolları
|504.537.218
|Koza Madencilik
|323.721.678
|Emlak Konut GMYO
|242.090.596
|Fenerbahçe Futbol
|228.335.009
|Aselsan
|143.054.444
|Şişe Cam
|131.930.473
|Bim Mağazalar
|126.531.022
|İş Bankası (C)
|125.085.357
|Yapı ve Kredi Bank.
|116.940.786
|Akbank
|109.248.728
|Koç Holding
|100.864.028
|Kardemir (D)
|96.398.285
|Tofaş Oto. Fab.
|91.686.346
|İpek Doğal Enerji
|89.881.505
|Turkcell
|87.112.587
|Ereğli Demir Çelik
|86.861.307
|Arçelik
|84.627.988
|Tüpraş
|83.497.129
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi