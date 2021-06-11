Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|723.494.915
|Garanti Bankası
|660.743.227
|Aselsan
|422.939.474
|Fenerbahçe Futbol
|391.799.603
|Tüpraş
|363.920.369
|Emlak Konut GMYO
|327.286.545
|T. Halk Bankası
|265.396.325
|Koza Altın
|253.842.576
|Yapı ve Kredi Bank.
|240.842.414
|TAV Havalimanları
|227.473.949
|Sasa Polyester
|218.600.257
|Vakıflar Bankası
|188.955.904
|Petkim
|182.499.022
|Akbank
|170.622.771
|Ereğli Demir Çelik
|170.540.980
|Arçelik
|154.735.963
|Şişe Cam
|150.094.666
|Kardemir (D)
|149.671.301
|İş Bankası (C)
|101.356.680
|Koç Holding
|98.344.039
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi