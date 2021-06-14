Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|997.014.423
|Garanti Bankası
|478.850.043
|Fenerbahçe Futbol
|345.200.874
|Yapı ve Kredi Bankası
|314.440.210
|Emlak Konut GMYO
|242.005.237
|Petkim
|223.917.801
|Halkbank
|220.535.132
|Şişe Cam
|203.751.118
|Kardemir (D)
|191.625.562
|ASELSAN
|189.410.737
|Koza Altın
|172.036.886
|TAV Havalimanları
|165.181.230
|Tüpraş
|154.681.367
|Ereğli Demir Çelik
|139.135.355
|Vakıflar Bankası
|119.332.817
|Akbank
|101.162.760
|Gübre Fabrikaları
|99.163.863
|Koç Holding
|98.660.475
|SASA Polyester
|97.971.490
|Ford Otosan
|92.902.058
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi