Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|590.100.688
|Türk Hava Yolları
|495.525.816
|Garanti Bankası
|350.328.653
|Kardemir (D)
|257.647.759
|Ereğli Demir Çelik
|240.279.556
|Koza Altın
|233.827.778
|Şişe Cam
|179.457.717
|Yapı ve Kredi Bankası
|177.138.230
|ASELSAN
|175.585.878
|Tüpraş
|158.656.321
|Akbank
|157.208.050
|TAV Havalimanları
|153.420.924
|Bim Mağazalar
|140.290.838
|Fenerbahçe Futbol
|138.914.382
|Halkbank
|136.014.947
|Arçelik
|114.634.039
|Petkim
|112.371.660
|Sabancı Holding
|84.698.374
|Vakıflar Bankası
|73.269.571
|İş Bankası (C)
|72.489.821
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi