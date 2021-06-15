Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 590.100.688 Türk Hava Yolları 495.525.816 Garanti Bankası 350.328.653 Kardemir (D) 257.647.759 Ereğli Demir Çelik 240.279.556 Koza Altın 233.827.778 Şişe Cam 179.457.717 Yapı ve Kredi Bankası 177.138.230 ASELSAN 175.585.878 Tüpraş 158.656.321 Akbank 157.208.050 TAV Havalimanları 153.420.924 Bim Mağazalar 140.290.838 Fenerbahçe Futbol 138.914.382 Halkbank 136.014.947 Arçelik 114.634.039 Petkim 112.371.660 Sabancı Holding 84.698.374 Vakıflar Bankası 73.269.571 İş Bankası (C) 72.489.821 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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