Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|735.768.389
|Garanti Bankası
|396.176.234
|Halkbank
|294.103.968
|Koza Altın
|287.876.336
|Kardemir (D)
|228.218.956
|Tüpraş
|221.473.654
|Fenerbahçe Futbol
|207.037.996
|Emlak Konut GMYO
|198.418.690
|Ereğli Demir Çelik
|164.702.681
|Petkim
|162.855.415
|Şişe Cam
|128.764.044
|TAV Havalimanları
|111.578.085
|Vakıflar Bankası
|104.275.343
|Doğan Holding
|99.887.509
|Arçelik
|97.576.919
|Yapı ve Kredi Bankası
|95.717.510
|Akbank
|86.361.559
|Turkcell
|85.397.576
|ASELSAN
|81.164.708
|Koza Madencilik
|78.360.821
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi