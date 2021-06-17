Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 860.349.176 Garanti Bankası 371.702.004 Emlak Konut GMYO 271.309.236 Ereğli Demir Çelik 253.714.944 Koza Altın 224.866.859 Kardemir (D) 219.865.583 Yapı ve Kredi Bankası 181.016.529 Halkbank 148.107.401 Fenerbahçe Futbol 147.480.336 Şişe Cam 147.336.652 Pegasus 134.709.283 Bim Mağazalar 125.116.730 TAV Havalimanları 124.271.168 Akbank 118.099.927 Tüpraş 108.684.982 Petkim 108.506.535 Şok Marketler Ticaret 94.801.545 Ülker Bisküvi 92.063.712 SASA Polyester 90.276.622 Sabancı Holding 79.941.799 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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