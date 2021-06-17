Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|860.349.176
|Garanti Bankası
|371.702.004
|Emlak Konut GMYO
|271.309.236
|Ereğli Demir Çelik
|253.714.944
|Koza Altın
|224.866.859
|Kardemir (D)
|219.865.583
|Yapı ve Kredi Bankası
|181.016.529
|Halkbank
|148.107.401
|Fenerbahçe Futbol
|147.480.336
|Şişe Cam
|147.336.652
|Pegasus
|134.709.283
|Bim Mağazalar
|125.116.730
|TAV Havalimanları
|124.271.168
|Akbank
|118.099.927
|Tüpraş
|108.684.982
|Petkim
|108.506.535
|Şok Marketler Ticaret
|94.801.545
|Ülker Bisküvi
|92.063.712
|SASA Polyester
|90.276.622
|Sabancı Holding
|79.941.799
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi