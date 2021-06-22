Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.055.954.782
|Garanti Bankası
|278.254.179
|Koza Altın
|275.019.851
|Bera Holding
|274.823.425
|Fenerbahçe Futbol
|249.073.182
|Emlak Konut GMYO
|245.090.195
|Ereğli Demir Çelik
|208.163.510
|Şişe Cam
|206.515.909
|Kardemir (D)
|195.759.494
|TAV Havalimanları
|149.229.042
|Halkbank
|136.167.171
|Koç Holding
|132.079.685
|Petkim
|128.985.934
|Yapı ve Kredi Bankası
|127.792.552
|Tüpraş
|119.155.591
|Turkcell
|112.474.327
|Arçelik
|110.481.247
|SASA Polyester
|97.286.889
|ASELSAN
|96.159.751
|Pegasus
|89.909.974
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi