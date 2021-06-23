Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 467.553.709 Halkbank 466.369.944 Koza Altın 364.005.792 Garanti Bankası 336.109.472 Emlak Konut GMYO 302.317.814 Şişe Cam 172.409.610 Yapı ve Kredi Bankası 152.587.746 Kardemir (D) 133.726.330 Petkim 132.466.319 Vakıflar Bankası 127.876.650 Turkcell 127.871.770 ASELSAN 123.443.391 Ereğli Demir Çelik 123.231.059 Akbank 112.031.611 TAV Havalimanları 110.727.399 Vestel 99.180.451 Fenerbahçe Futbol 91.569.617 Tüpraş 90.005.289 SASA Polyester 89.559.084 Tekfen Holding 89.296.941 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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