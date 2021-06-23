Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|467.553.709
|Halkbank
|466.369.944
|Koza Altın
|364.005.792
|Garanti Bankası
|336.109.472
|Emlak Konut GMYO
|302.317.814
|Şişe Cam
|172.409.610
|Yapı ve Kredi Bankası
|152.587.746
|Kardemir (D)
|133.726.330
|Petkim
|132.466.319
|Vakıflar Bankası
|127.876.650
|Turkcell
|127.871.770
|ASELSAN
|123.443.391
|Ereğli Demir Çelik
|123.231.059
|Akbank
|112.031.611
|TAV Havalimanları
|110.727.399
|Vestel
|99.180.451
|Fenerbahçe Futbol
|91.569.617
|Tüpraş
|90.005.289
|SASA Polyester
|89.559.084
|Tekfen Holding
|89.296.941
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi