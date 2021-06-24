Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|553.578.764
|Garanti Bankası
|525.478.528
|Yapı ve Kredi Bankası
|388.914.852
|Emlak Konut GMYO
|349.964.290
|Kardemir (D)
|223.234.843
|Halkbank
|199.999.700
|Ereğli Demir Çelik
|193.255.882
|Bera Holding
|192.545.589
|Akbank
|186.892.189
|Koza Altın
|181.912.502
|Gübre Fabrikaları
|170.837.170
|SASA Polyester
|142.547.592
|Fenerbahçe Futbol
|118.255.704
|Koç Holding
|115.522.802
|TAV Havalimanları
|114.909.398
|İş Bankası (C)
|113.884.277
|Petkim
|97.965.503
|Koza Madencilik
|94.043.778
|Şişe Cam
|90.349.567
|ASELSAN
|86.275.695
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi