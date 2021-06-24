Üye Girişi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

24.06.2021 13:28
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları553.578.764Garanti Bankası525.478.528Yapı ve Kredi Bankası388.914.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları553.578.764
Garanti Bankası525.478.528
Yapı ve Kredi Bankası388.914.852
Emlak Konut GMYO349.964.290
Kardemir (D)223.234.843
Halkbank199.999.700
Ereğli Demir Çelik193.255.882
Bera Holding192.545.589
Akbank186.892.189
Koza Altın181.912.502
Gübre Fabrikaları170.837.170
SASA Polyester142.547.592
Fenerbahçe Futbol118.255.704
Koç Holding115.522.802
TAV Havalimanları114.909.398
İş Bankası (C)113.884.277
Petkim97.965.503
Koza Madencilik94.043.778
Şişe Cam90.349.567
ASELSAN86.275.695
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Kredi, Koza, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yapan yerli test kullanıma sunuldu 14:11 Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yapan yerli test kullanıma sunuldu Bülent Ersoy, vücudunda beliren kist yüzünden hastaneye koştu 13:44 Bülent Ersoy, vücudunda beliren kist yüzünden hastaneye koştu Aziz Yıldırım, Volkan Ballı ve Alex konusu üzerinden Ali Koç'u 'tehdit' etti 13:40 Aziz Yıldırım, Volkan Ballı ve Alex konusu üzerinden Ali Koç'u 'tehdit' etti
İmamoğlu, bursları kesilen Boğaziçili öğrencilere güzel haberi verdi: Gelsinler, bursları hazır 13:38 İmamoğlu, bursları kesilen Boğaziçili öğrencilere güzel haberi verdi: Gelsinler, bursları hazır Geçirdiği hastalık yüzünden iki kolunu ve ayaklarını yitiren Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi 12:30 Geçirdiği hastalık yüzünden iki kolunu ve ayaklarını yitiren Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü 12:29 Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü
Türkiye Emekliler Derneği, iki ayrı ölüm aylığı bağlanabilmesi için yasal düzenleme talep etti 12:11 Türkiye Emekliler Derneği, iki ayrı ölüm aylığı bağlanabilmesi için yasal düzenleme talep etti Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler 11:48 Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler

Son Dakika Haberleri
14:12 Zambiya'da bir TV sunucusu canlı yayın esnasında haberleri yarıda keserek maaş alamadıkları için isyan etti
13:44 Bülent Ersoy, vücudunda beliren kist yüzünden hastaneye koştu
13:43 Hasta eşeği yolun karşısına geçirdi, insanlık dersi verdi
13:42 Aziz Yıldırım: Artık maçlara geliyorum, hem de protokolden izleyeceğim
13:41 Karadeniz'de sular geriliyor! İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açan Ruslar, bu kez de bombalamakla tehdit ediyor
13:40 Aziz Yıldırım, Volkan Ballı ve Alex konusu üzerinden Ali Koç'u 'tehdit' etti
13:39 Meclis'te delta varyantı paniği yaşandı! MHP ve CHP'li vekillere danışmanlık yapan iki kişi karantinada
13:38 İmamoğlu, bursları kesilen Boğaziçili öğrencilere güzel haberi verdi: Gelsinler, bursları hazır
12:28 Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü
12:27 Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verirsen Obradovic'i getireceğim, bizde para çok
Zambiya'da bir TV sunucusu canlı yayın esnasında haberleri yarıda keserek maaş alamadıkları için isyan etti Zambiya'da bir TV sunucusu canlı yayın esnasında haberleri yarıda keserek maaş alamadıkları için isyan etti         
14:12
Çocuklar sesi duyunca, toprak altındaki köpekler ölümden döndü Çocuklar sesi duyunca, toprak altındaki köpekler ölümden döndü         
13:46
Karadeniz'de sular geriliyor! İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açan Ruslar, bu kez de bombalamakla tehdit ediyor Karadeniz'de sular geriliyor! İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açan Ruslar, bu kez de bombalamakla tehdit ediyor         
13:42
Meclis'te delta varyantı paniği yaşandı! MHP ve CHP'li vekillere danışmanlık yapan iki kişi karantinada Meclis'te delta varyantı paniği yaşandı! MHP ve CHP'li vekillere danışmanlık yapan iki kişi karantinada         
13:39
Baba ve kız çocuğunun arasındaki evliliği meşru gösteriyordu! Baba ve kız çocuğunun arasındaki evliliği meşru gösteriyordu! "Onlar Ermiş Muradına'' isimli çocuk kitabı muzır yayın ilan edildi         
13:38
Dikim makinesi fiyatı yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti Dikim makinesi fiyatı yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti         
12:30
Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verirsen Obradovic'i getireceğim, bizde para çok Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verirsen Obradovic'i getireceğim, bizde para çok         
12:28
Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü         
12:04
Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı         
11:30
30 Haziran, 30 Haziran, "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı         
11:01
Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi         
10:31
Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durdurmaya hazırlanıyor Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durdurmaya hazırlanıyor         
09:59
Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı         
09:18
Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu         
09:13
Osman Büyükşen'in Müge Anlı yayınındaki isyanına televizyon karşısındaki vatandaşlar da kayıtsız kalmadı Osman Büyükşen'in Müge Anlı yayınındaki isyanına televizyon karşısındaki vatandaşlar da kayıtsız kalmadı         
09:10
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu         
22:39
Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi         
21:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 14:32:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement