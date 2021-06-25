Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|375.408.823
|Garanti Bankası
|314.327.043
|Kardemir (D)
|285.677.300
|Fenerbahçe Futbol
|268.603.311
|Petkim
|207.111.662
|Koza Altın
|176.240.157
|SASA Polyester
|168.194.141
|Emlak Konut GMYO
|149.123.199
|Yapı ve Kredi Bankası
|142.958.056
|Ereğli Demir Çelik
|136.672.891
|Arçelik
|121.044.953
|Bera Holding
|109.589.998
|Gübre Fabrikaları
|106.693.343
|Halkbank
|103.420.540
|Akbank
|95.998.918
|Vestel
|91.610.349
|TAV Havalimanları
|86.707.223
|Alkim Kimya
|84.220.037
|ASELSAN
|84.189.064
|Tüpraş
|83.192.487
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi