Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|574.571.193
|Emlak Konut GMYO
|506.997.660
|Türk Hava Yolları
|425.518.079
|SASA Polyester
|355.091.716
|Akbank
|226.207.339
|Kardemir (D)
|225.087.999
|Şişe Cam
|178.535.578
|Yapı ve Kredi Bankası
|172.318.122
|Tüpraş
|166.463.180
|Koza Altın
|162.727.273
|Petkim
|153.349.398
|Halkbank
|131.850.860
|Ereğli Demir Çelik
|128.508.156
|TAV Havalimanları
|122.123.473
|Gübre Fabrikaları
|112.897.617
|Bera Holding
|101.144.478
|Arçelik
|98.391.484
|Doğan Holding
|91.094.432
|Pegasus
|90.424.728
|Alkim Kimya
|84.725.219
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi