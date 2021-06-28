Üye Girişi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

28.06.2021 13:34
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası574.571.193Emlak Konut GMYO506.997.660Türk Hava Yolları425.518.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası574.571.193
Emlak Konut GMYO506.997.660
Türk Hava Yolları425.518.079
SASA Polyester355.091.716
Akbank226.207.339
Kardemir (D)225.087.999
Şişe Cam178.535.578
Yapı ve Kredi Bankası172.318.122
Tüpraş166.463.180
Koza Altın162.727.273
Petkim153.349.398
Halkbank131.850.860
Ereğli Demir Çelik128.508.156
TAV Havalimanları122.123.473
Gübre Fabrikaları112.897.617
Bera Holding101.144.478
Arçelik98.391.484
Doğan Holding91.094.432
Pegasus90.424.728
Alkim Kimya84.725.219
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'dan dikkat çeken sözler: Aklını ve vicdanını başkalarına kiralayan kişilerden hakim olamaz 13:43 Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'dan dikkat çeken sözler: Aklını ve vicdanını başkalarına kiralayan kişilerden hakim olamaz Okul bahçelerine binden fazla çocuğun gömüldüğü Kanada'da ortalık iyice karıştı! Eski bir öğrencinin anlattıkları kan dondurdu 13:40 Okul bahçelerine binden fazla çocuğun gömüldüğü Kanada'da ortalık iyice karıştı! Eski bir öğrencinin anlattıkları kan dondurdu Eski eşini sokak ortasında bıçaklayan adam, bir de ölmesi için başında beklemiş 12:41 Eski eşini sokak ortasında bıçaklayan adam, bir de ölmesi için başında beklemiş
Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek 12:17 Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek Kadın doktoru rahatsız eden hastanın, cinsel taciz suçundan 5 yıla kadar hapsi isteniyor 12:02 Kadın doktoru rahatsız eden hastanın, cinsel taciz suçundan 5 yıla kadar hapsi isteniyor Birlikte gezdikleri sürücüyü fenalaşınca ölüme terk edip eşyalarını çaldılar 11:45 Birlikte gezdikleri sürücüyü fenalaşınca ölüme terk edip eşyalarını çaldılar
Danimarkalı yıldız Maehle'nin Fenerbahçe selamı EURO 2020'ye damga vurdu 11:34 Danimarkalı yıldız Maehle'nin Fenerbahçe selamı EURO 2020'ye damga vurdu Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü 10:03 Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü

Son Dakika Haberleri
13:42 TMSF, Adnan Oktar'ın mallarını satışa çıkardı
13:42 Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'dan dikkat çeken sözler: Aklını ve vicdanını başkalarına kiralayan kişilerden hakim olamaz
13:42 A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ'la yapacağı maçın stadı değişti
13:39 Okul bahçelerine binden fazla çocuğun gömüldüğü Kanada'da ortalık iyice karıştı! Eski bir öğrencinin anlattıkları kan dondurdu
12:21 İngiliz basını, Fenerbahçe'nin teknik direktör Nuno Espirito Santo ile anlaştığını yazdı
12:15 Karadeniz'de gerilim yükseliyor! Rusya'nın tüm itirazlarına rağmen 30 ülkenin katıldığı tatbikat başlıyor
11:59 Portekiz kaybetti, Ronaldo rakip kaleciye takıldı: Çok şanslısınız
11:41 Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü
11:34 Danimarkalı yıldız Maehle'nin Fenerbahçe selamı EURO 2020'ye damga vurdu
11:29 İhalesi iptal edilen gazeteci Enver Aysever, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tazminat davası açtı
TMSF, Adnan Oktar'ın mallarını satışa çıkardı TMSF, Adnan Oktar'ın mallarını satışa çıkardı         
13:43
A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ'la yapacağı maçın stadı değişti A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ'la yapacağı maçın stadı değişti         
13:42
Ünlü yorumcu Roy Keane, Ronaldo'dan 127 milyon euroluk oyuncu Felix'i dövmesini istedi Ünlü yorumcu Roy Keane, Ronaldo'dan 127 milyon euroluk oyuncu Felix'i dövmesini istedi         
12:57
İngiliz basını, Fenerbahçe'nin teknik direktör Nuno Espirito Santo ile anlaştığını yazdı İngiliz basını, Fenerbahçe'nin teknik direktör Nuno Espirito Santo ile anlaştığını yazdı         
12:21
Karadeniz'de gerilim yükseliyor! Rusya'nın tüm itirazlarına rağmen 30 ülkenin katıldığı tatbikat başlıyor Karadeniz'de gerilim yükseliyor! Rusya'nın tüm itirazlarına rağmen 30 ülkenin katıldığı tatbikat başlıyor         
12:16
Portekiz kaybetti, Ronaldo rakip kaleciye takıldı: Çok şanslısınız Portekiz kaybetti, Ronaldo rakip kaleciye takıldı: Çok şanslısınız         
12:00
Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü         
11:41
Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı         
10:56
İhale 28 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak! TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'i satışa çıkardı İhale 28 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak! TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'i satışa çıkardı         
09:01
Kanada'da restoran, mağaza ve okullar kapatıldı! Son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı Kanada'da restoran, mağaza ve okullar kapatıldı! Son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı         
08:24
Takı adeti de değişti! Gelin ve damada altın yerine 26 bin lira değerinde kripto para taktılar Takı adeti de değişti! Gelin ve damada altın yerine 26 bin lira değerinde kripto para taktılar         
08:06
Toplanıp miting yaptılar! Aşı karşıtı doktordan olay yaratacak iddialar, meslektaşlarına demediğini bırakmadı Toplanıp miting yaptılar! Aşı karşıtı doktordan olay yaratacak iddialar, meslektaşlarına demediğini bırakmadı         
07:40
Son ankette sürpriz sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü Son ankette sürpriz sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü         
07:37
Şeyma Subaşı ayrılığı çabuk unuttu, iki erkek arkadaşıyla partiye katıldı Şeyma Subaşı ayrılığı çabuk unuttu, iki erkek arkadaşıyla partiye katıldı         
00:05
Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü         
23:01
Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı         
20:05
Ölümden kıl payı kurtulan genç, takla atan aracın içinde sigara istedi! Çevredekiler ne yapacağını bilemedi Ölümden kıl payı kurtulan genç, takla atan aracın içinde sigara istedi! Çevredekiler ne yapacağını bilemedi         
19:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2021 13:47:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement