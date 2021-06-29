Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 660.525.212 Garanti Bankası 535.133.778 Emlak Konut GMYO 363.266.638 Koza Altın 219.270.006 Ereğli Demir Çelik 185.317.831 Petkim 184.356.726 Tüpraş 175.402.879 Kardemir (D) 166.449.411 Halkbank 166.195.952 TAV Havalimanları 162.020.034 Turkcell 156.589.832 Şişe Cam 156.029.302 SASA Polyester 146.355.696 Yapı ve Kredi Bankası 127.956.838 Fenerbahçe Futbol 127.869.396 Akbank 122.651.277 Pegasus 105.252.334 Koç Holding 102.415.050 Ford Otosan 101.844.642 ASELSAN 95.931.075 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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