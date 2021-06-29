Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|660.525.212
|Garanti Bankası
|535.133.778
|Emlak Konut GMYO
|363.266.638
|Koza Altın
|219.270.006
|Ereğli Demir Çelik
|185.317.831
|Petkim
|184.356.726
|Tüpraş
|175.402.879
|Kardemir (D)
|166.449.411
|Halkbank
|166.195.952
|TAV Havalimanları
|162.020.034
|Turkcell
|156.589.832
|Şişe Cam
|156.029.302
|SASA Polyester
|146.355.696
|Yapı ve Kredi Bankası
|127.956.838
|Fenerbahçe Futbol
|127.869.396
|Akbank
|122.651.277
|Pegasus
|105.252.334
|Koç Holding
|102.415.050
|Ford Otosan
|101.844.642
|ASELSAN
|95.931.075
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi