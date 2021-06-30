Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|842.763.857
|Türk Hava Yolları
|441.480.578
|Ereğli Demir Çelik
|242.347.060
|Akbank
|233.194.927
|SASA Polyester
|231.901.413
|Yapı ve Kredi Bankası
|215.878.645
|Emlak Konut GMYO
|208.248.354
|Koza Altın
|188.330.950
|Kardemir (D)
|186.001.447
|Halkbank
|148.762.809
|Tüpraş
|148.334.228
|Şişe Cam
|137.533.843
|Arçelik
|130.867.483
|Petkim
|115.673.063
|Sabancı Holding
|109.585.560
|TAV Havalimanları
|107.703.855
|Doğuş Otomotiv
|99.171.539
|Jantsa Jant Sanayi
|96.814.227
|Turkcell
|96.375.992
|Pegasus
|93.277.657
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi