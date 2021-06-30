Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 842.763.857 Türk Hava Yolları 441.480.578 Ereğli Demir Çelik 242.347.060 Akbank 233.194.927 SASA Polyester 231.901.413 Yapı ve Kredi Bankası 215.878.645 Emlak Konut GMYO 208.248.354 Koza Altın 188.330.950 Kardemir (D) 186.001.447 Halkbank 148.762.809 Tüpraş 148.334.228 Şişe Cam 137.533.843 Arçelik 130.867.483 Petkim 115.673.063 Sabancı Holding 109.585.560 TAV Havalimanları 107.703.855 Doğuş Otomotiv 99.171.539 Jantsa Jant Sanayi 96.814.227 Turkcell 96.375.992 Pegasus 93.277.657 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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