Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|401.378.683
|Türk Hava Yolları
|367.944.807
|SASA Polyester
|245.245.008
|Erbosan
|178.626.458
|Koza Altın
|171.700.395
|Eczacıbaşı Yatırım
|149.765.375
|Şişe Cam
|145.467.472
|Emlak Konut GMYO
|141.015.662
|Ereğli Demir Çelik
|138.605.472
|Yapı ve Kredi Bankası
|137.508.683
|Jantsa Jant Sanayi
|129.524.127
|Pegasus
|111.013.961
|Halkbank
|108.497.513
|Kardemir (D)
|103.934.924
|Arçelik
|102.228.091
|Bera Holding
|93.977.622
|TAV Havalimanları
|84.521.867
|Ford Otosan
|83.496.161
|Turkcell
|78.478.250
|Petkim
|76.920.245
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi