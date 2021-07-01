Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 401.378.683 Türk Hava Yolları 367.944.807 SASA Polyester 245.245.008 Erbosan 178.626.458 Koza Altın 171.700.395 Eczacıbaşı Yatırım 149.765.375 Şişe Cam 145.467.472 Emlak Konut GMYO 141.015.662 Ereğli Demir Çelik 138.605.472 Yapı ve Kredi Bankası 137.508.683 Jantsa Jant Sanayi 129.524.127 Pegasus 111.013.961 Halkbank 108.497.513 Kardemir (D) 103.934.924 Arçelik 102.228.091 Bera Holding 93.977.622 TAV Havalimanları 84.521.867 Ford Otosan 83.496.161 Turkcell 78.478.250 Petkim 76.920.245 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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