Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|747.317.978
|Koç Holding
|508.542.595
|Arçelik
|447.193.491
|Koza Altın
|282.611.043
|Garanti Bankası
|230.557.620
|Pegasus
|225.303.665
|Bera Holding
|211.263.150
|TAV Havalimanları
|190.410.255
|Sabancı Holding
|184.169.819
|Ereğli Demir Çelik
|163.420.311
|Tüpraş
|130.718.752
|Kardemir (D)
|128.175.957
|Şişe Cam
|123.726.308
|SASA Polyester
|120.902.784
|Emlak Konut GMYO
|116.094.149
|Yapı ve Kredi Bankası
|114.791.026
|Petkim
|112.267.033
|Koza Madencilik
|110.516.283
|Ford Otosan
|98.156.556
|Akbank
|88.757.696
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi