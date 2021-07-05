Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|673.699.601
|Garanti Bankası
|440.930.763
|SASA Polyester
|291.058.319
|Arçelik
|246.442.999
|Koza Altın
|197.418.530
|Koç Holding
|174.695.395
|ASELSAN
|141.944.096
|Yapı ve Kredi Bankası
|127.676.593
|Ereğli Demir Çelik
|126.997.017
|Eczacıbaşı Yatırım
|118.969.257
|Akbank
|117.483.393
|Erbosan
|104.010.460
|Petkim
|103.556.135
|Halkbank
|103.535.218
|Kardemir (D)
|99.655.837
|Pegasus
|92.921.222
|Konya Çimento
|88.705.449
|TAV Havalimanları
|83.409.240
|Kervan Gıda
|82.519.195
|Şişe Cam
|78.678.096
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi