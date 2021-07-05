Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 673.699.601 Garanti Bankası 440.930.763 SASA Polyester 291.058.319 Arçelik 246.442.999 Koza Altın 197.418.530 Koç Holding 174.695.395 ASELSAN 141.944.096 Yapı ve Kredi Bankası 127.676.593 Ereğli Demir Çelik 126.997.017 Eczacıbaşı Yatırım 118.969.257 Akbank 117.483.393 Erbosan 104.010.460 Petkim 103.556.135 Halkbank 103.535.218 Kardemir (D) 99.655.837 Pegasus 92.921.222 Konya Çimento 88.705.449 TAV Havalimanları 83.409.240 Kervan Gıda 82.519.195 Şişe Cam 78.678.096 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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