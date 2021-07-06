Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 741.246.616 Türk Hava Yolları 379.765.114 Akbank 269.806.472 Ereğli Demir Çelik 262.653.884 Koza Altın 244.387.541 Yapı ve Kredi Bankası 196.741.333 Kardemir (D) 192.265.146 Arçelik 191.771.188 Şişe Cam 150.405.313 SASA Polyester 145.058.044 Odaş Elektrik 114.585.953 Halkbank 112.716.325 Erbosan 109.685.933 Petkim 109.357.116 Koç Holding 105.490.356 İş Bankası (C) 105.159.106 Tüpraş 96.696.009 Konya Çimento 89.590.478 ASELSAN 79.388.880 Sabancı Holding 78.574.884 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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