Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|741.246.616
|Türk Hava Yolları
|379.765.114
|Akbank
|269.806.472
|Ereğli Demir Çelik
|262.653.884
|Koza Altın
|244.387.541
|Yapı ve Kredi Bankası
|196.741.333
|Kardemir (D)
|192.265.146
|Arçelik
|191.771.188
|Şişe Cam
|150.405.313
|SASA Polyester
|145.058.044
|Odaş Elektrik
|114.585.953
|Halkbank
|112.716.325
|Erbosan
|109.685.933
|Petkim
|109.357.116
|Koç Holding
|105.490.356
|İş Bankası (C)
|105.159.106
|Tüpraş
|96.696.009
|Konya Çimento
|89.590.478
|ASELSAN
|79.388.880
|Sabancı Holding
|78.574.884
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi