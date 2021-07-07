Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 670.081.858 Akbank 346.790.121 Yapı ve Kredi Bankası 334.958.733 Türk Hava Yolları 306.797.100 Kardemir (D) 258.593.229 Ereğli Demir Çelik 240.337.454 Koza Altın 154.326.665 Petkim 113.757.496 Şişe Cam 112.804.114 SASA Polyester 97.424.398 Fenerbahçe Futbol 95.915.354 Türkiye Sigorta 95.266.774 İş Bankası (C) 88.777.492 Koç Holding 87.299.086 Arçelik 74.936.352 Tüpraş 74.478.971 Logo Yazılım 68.545.923 ASELSAN 65.234.754 Karsan Otomotiv 64.714.118 Halkbank 60.614.656 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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