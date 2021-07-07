Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|670.081.858
|Akbank
|346.790.121
|Yapı ve Kredi Bankası
|334.958.733
|Türk Hava Yolları
|306.797.100
|Kardemir (D)
|258.593.229
|Ereğli Demir Çelik
|240.337.454
|Koza Altın
|154.326.665
|Petkim
|113.757.496
|Şişe Cam
|112.804.114
|SASA Polyester
|97.424.398
|Fenerbahçe Futbol
|95.915.354
|Türkiye Sigorta
|95.266.774
|İş Bankası (C)
|88.777.492
|Koç Holding
|87.299.086
|Arçelik
|74.936.352
|Tüpraş
|74.478.971
|Logo Yazılım
|68.545.923
|ASELSAN
|65.234.754
|Karsan Otomotiv
|64.714.118
|Halkbank
|60.614.656
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi