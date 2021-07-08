Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|328.518.026
|Türk Hava Yolları
|292.362.295
|Petkim
|248.376.307
|Kardemir (D)
|220.837.489
|Koza Altın
|168.198.150
|Akbank
|147.428.427
|Fenerbahçe Futbol
|145.360.916
|Yapı ve Kredi Bankası
|139.163.308
|Ereğli Demir Çelik
|136.111.049
|Arçelik
|128.909.577
|Logo Yazılım
|122.645.997
|Koç Holding
|98.131.438
|Emlak Konut GMYO
|93.840.805
|SASA Polyester
|93.042.884
|Gübre Fabrikaları
|92.804.861
|Tüpraş
|90.187.040
|Odaş Elektrik
|87.265.269
|Bera Holding
|85.996.358
|Şişe Cam
|82.583.322
|TAV Havalimanları
|69.328.876
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi