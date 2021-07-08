Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 328.518.026 Türk Hava Yolları 292.362.295 Petkim 248.376.307 Kardemir (D) 220.837.489 Koza Altın 168.198.150 Akbank 147.428.427 Fenerbahçe Futbol 145.360.916 Yapı ve Kredi Bankası 139.163.308 Ereğli Demir Çelik 136.111.049 Arçelik 128.909.577 Logo Yazılım 122.645.997 Koç Holding 98.131.438 Emlak Konut GMYO 93.840.805 SASA Polyester 93.042.884 Gübre Fabrikaları 92.804.861 Tüpraş 90.187.040 Odaş Elektrik 87.265.269 Bera Holding 85.996.358 Şişe Cam 82.583.322 TAV Havalimanları 69.328.876 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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