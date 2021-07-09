Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|413.755.837
|Türk Hava Yolları
|389.029.239
|Garanti Bankası
|364.960.761
|Ereğli Demir Çelik
|306.092.555
|Petkim
|248.696.574
|Koza Altın
|189.321.456
|Emlak Konut GMYO
|145.980.896
|Koç Holding
|136.925.369
|Yapı ve Kredi Bankası
|135.505.655
|Torunlar GMYO
|125.268.272
|SASA Polyester
|106.691.538
|Tüpraş
|103.584.409
|Arçelik
|95.762.725
|Karsan Otomotiv
|85.694.454
|Koza Madencilik
|81.992.673
|Pegasus
|75.631.858
|Erbosan
|75.526.456
|Şişe Cam
|70.529.101
|Sabancı Holding
|67.086.541
|Akbank
|67.025.433
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi