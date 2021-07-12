Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|640.673.362
|Kardemir (D)
|356.244.320
|Türk Hava Yolları
|318.312.346
|Petkim
|293.356.306
|Ereğli Demir Çelik
|288.910.125
|Yapı ve Kredi Bankası
|189.073.960
|Akbank
|149.980.341
|RTA Laboratuvarları
|146.553.441
|Koza Altın
|129.499.664
|Bera Holding
|122.412.926
|SASA Polyester
|102.263.693
|Erbosan
|102.113.748
|Koç Holding
|100.739.219
|Arçelik
|91.914.523
|Tüpraş
|90.750.302
|İş Bankası (C)
|86.154.085
|Emlak Konut GMYO
|75.696.606
|Şişe Cam
|75.558.069
|Vakıflar Bankası
|62.126.195
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|60.842.770
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi