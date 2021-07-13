Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|501.423.481
|Türk Hava Yolları
|273.162.014
|SASA Polyester
|227.165.592
|Yapı ve Kredi Bankası
|199.693.526
|Kardemir (D)
|193.292.191
|Ereğli Demir Çelik
|184.843.931
|Koza Altın
|171.283.918
|Petkim
|170.637.770
|Akbank
|147.194.276
|Arçelik
|132.303.272
|Konya Çimento
|113.204.061
|Koç Holding
|106.968.929
|Tüpraş
|96.093.392
|Erbosan
|86.977.957
|Şişe Cam
|84.487.860
|Halkbank
|76.644.262
|ASELSAN
|75.641.768
|Emlak Konut GMYO
|71.831.317
|Doğan Holding
|67.813.170
|İş Bankası (C)
|63.008.019
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi