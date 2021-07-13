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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

13.07.2021 13:47
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası501.423.481Türk Hava Yolları273.162.014SASA Polyester227.165.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası501.423.481
Türk Hava Yolları273.162.014
SASA Polyester227.165.592
Yapı ve Kredi Bankası199.693.526
Kardemir (D)193.292.191
Ereğli Demir Çelik184.843.931
Koza Altın171.283.918
Petkim170.637.770
Akbank147.194.276
Arçelik132.303.272
Konya Çimento113.204.061
Koç Holding106.968.929
Tüpraş96.093.392
Erbosan86.977.957
Şişe Cam84.487.860
Halkbank76.644.262
ASELSAN75.641.768
Emlak Konut GMYO71.831.317
Doğan Holding67.813.170
İş Bankası (C)63.008.019
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi


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