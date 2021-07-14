Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi SASA Polyester 958.699.030 Garanti Bankası 578.440.288 Türk Hava Yolları 362.932.612 Kardemir (D) 215.883.627 Yapı ve Kredi Bankası 184.082.594 Petkim 180.007.962 Ereğli Demir Çelik 178.523.845 Koza Altın 140.331.640 Arçelik 139.224.752 Akbank 115.372.713 Tüpraş 112.767.654 Koç Holding 100.248.830 Turkcell 95.554.308 Fenerbahçe Futbol 90.842.970 Şişe Cam 78.873.089 İş Bankası (C) 69.463.164 Bim Mağazalar 64.044.114 Jantsa Jant Sanayi 62.362.385 ASELSAN 61.734.623 Ford Otosan 56.138.152 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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