Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|SASA Polyester
|958.699.030
|Garanti Bankası
|578.440.288
|Türk Hava Yolları
|362.932.612
|Kardemir (D)
|215.883.627
|Yapı ve Kredi Bankası
|184.082.594
|Petkim
|180.007.962
|Ereğli Demir Çelik
|178.523.845
|Koza Altın
|140.331.640
|Arçelik
|139.224.752
|Akbank
|115.372.713
|Tüpraş
|112.767.654
|Koç Holding
|100.248.830
|Turkcell
|95.554.308
|Fenerbahçe Futbol
|90.842.970
|Şişe Cam
|78.873.089
|İş Bankası (C)
|69.463.164
|Bim Mağazalar
|64.044.114
|Jantsa Jant Sanayi
|62.362.385
|ASELSAN
|61.734.623
|Ford Otosan
|56.138.152
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi