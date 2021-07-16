Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|SASA Polyester
|751.894.094
|Türk Hava Yolları
|333.116.753
|Garanti Bankası
|322.042.299
|Arçelik
|173.399.366
|Tofaş Oto Fabrikası
|171.661.721
|Kardemir (D)
|160.204.705
|Ereğli Demir Çelik
|129.839.559
|Yapı ve Kredi Bankası
|112.997.937
|Koza Altın
|97.778.873
|Petkim
|88.350.435
|Akbank
|80.803.522
|Borusan Yatırım Pazarlama
|71.073.797
|Koç Holding
|63.204.285
|Şişe Cam
|62.928.914
|Ford Otosan
|62.218.785
|ASELSAN
|60.187.563
|Bim Mağazalar
|54.487.797
|İş Bankası (C)
|51.225.853
|TAV Havalimanları
|48.609.258
|Koza Madencilik
|46.967.689
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi