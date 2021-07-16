Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi SASA Polyester 751.894.094 Türk Hava Yolları 333.116.753 Garanti Bankası 322.042.299 Arçelik 173.399.366 Tofaş Oto Fabrikası 171.661.721 Kardemir (D) 160.204.705 Ereğli Demir Çelik 129.839.559 Yapı ve Kredi Bankası 112.997.937 Koza Altın 97.778.873 Petkim 88.350.435 Akbank 80.803.522 Borusan Yatırım Pazarlama 71.073.797 Koç Holding 63.204.285 Şişe Cam 62.928.914 Ford Otosan 62.218.785 ASELSAN 60.187.563 Bim Mağazalar 54.487.797 İş Bankası (C) 51.225.853 TAV Havalimanları 48.609.258 Koza Madencilik 46.967.689 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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