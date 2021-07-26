Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|627.317.450
|Kardemir (D)
|374.471.684
|Petkim
|337.199.806
|Türk Hava Yolları
|329.339.269
|Sasa Polyester
|325.282.365
|Ereğli Demir Çelik
|217.293.659
|Arçelik
|138.583.627
|Bera Holding
|137.919.164
|TAV Havalimanları
|136.547.474
|Emlak Konut GMYO
|133.384.109
|Tüpraş
|125.225.972
|Akbank
|116.658.343
|Sabancı Holding
|113.383.082
|Şişe Cam
|112.893.202
|Yapı ve Kredi Bank.
|111.910.535
|Koç Holding
|100.715.574
|Koza Altın
|92.214.030
|Bim Mağazalar
|85.488.906
|Aselsan
|83.208.072
|Tofaş Oto. Fab.
|83.138.905
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi