Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 627.317.450 Kardemir (D) 374.471.684 Petkim 337.199.806 Türk Hava Yolları 329.339.269 Sasa Polyester 325.282.365 Ereğli Demir Çelik 217.293.659 Arçelik 138.583.627 Bera Holding 137.919.164 TAV Havalimanları 136.547.474 Emlak Konut GMYO 133.384.109 Tüpraş 125.225.972 Akbank 116.658.343 Sabancı Holding 113.383.082 Şişe Cam 112.893.202 Yapı ve Kredi Bank. 111.910.535 Koç Holding 100.715.574 Koza Altın 92.214.030 Bim Mağazalar 85.488.906 Aselsan 83.208.072 Tofaş Oto. Fab. 83.138.905 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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