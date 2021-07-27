Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Sasa Polyester
|313.610.936
|Türk Hava Yolları
|281.371.917
|Garanti Bankası
|240.492.952
|Ereğli Demir Çelik
|187.908.075
|Petkim
|186.367.839
|Kardemir (D)
|176.416.348
|RTA Laboratuvarları
|161.695.863
|Yapı ve Kredi Bank.
|136.910.342
|Koza Altın
|123.849.179
|Fenerbahçe Futbol
|118.438.545
|Arçelik
|97.195.237
|Tüpraş
|97.124.189
|Aselsan
|90.123.716
|Şişe Cam
|88.030.953
|TAV Havalimanları
|81.665.638
|Koç Holding
|78.585.782
|Sabancı Holding
|77.188.038
|Akbank
|72.846.685
|Galatasaray Sportif
|65.507.739
|Tofaş Oto. Fab.
|60.605.714
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi