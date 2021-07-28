Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|328.774.997
|Türk Hava Yolları
|262.566.605
|Kardemir (D)
|251.872.994
|Petkim
|234.090.977
|Ereğli Demir Çelik
|233.064.088
|Şişe Cam
|191.785.248
|Yapı ve Kredi Bank.
|181.634.043
|Karsan Otomotiv
|165.502.237
|ASELSAN
|125.078.239
|Koza Altın
|113.778.945
|Tüpraş
|112.077.658
|Sasa Polyester
|104.584.533
|Doğan Holding
|103.431.416
|Akbank
|97.966.774
|Koç Holding
|92.244.181
|TAV Havalimanları
|86.168.970
|Borusan Mannesmann
|85.247.087
|Ford Otosan
|74.094.216
|Pegasus
|65.052.418
|Tofaş Oto. Fab.
|57.575.710
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi