Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 502.742.630 Kardemir (D) 408.901.746 Ereğli Demir Çelik 397.480.405 Türk Hava Yolları 383.469.488 Karsan Otomotiv 231.063.803 Petkim 225.249.834 Şişe Cam 201.038.340 Akbank 183.801.601 Tüpraş 179.205.603 Yapı ve Kredi Bank. 172.740.405 Sasa Polyester 155.684.950 Aselsan 153.881.022 Arçelik 151.640.239 Tofaş Oto. Fab. 150.421.403 Koza Altın 135.028.505 Koç Holding 112.755.293 Turkcell 87.075.512 TAV Havalimanları 81.196.452 Doğan Holding 79.086.651 İş Bankası (C) 77.389.271 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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