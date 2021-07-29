Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|502.742.630
|Kardemir (D)
|408.901.746
|Ereğli Demir Çelik
|397.480.405
|Türk Hava Yolları
|383.469.488
|Karsan Otomotiv
|231.063.803
|Petkim
|225.249.834
|Şişe Cam
|201.038.340
|Akbank
|183.801.601
|Tüpraş
|179.205.603
|Yapı ve Kredi Bank.
|172.740.405
|Sasa Polyester
|155.684.950
|Aselsan
|153.881.022
|Arçelik
|151.640.239
|Tofaş Oto. Fab.
|150.421.403
|Koza Altın
|135.028.505
|Koç Holding
|112.755.293
|Turkcell
|87.075.512
|TAV Havalimanları
|81.196.452
|Doğan Holding
|79.086.651
|İş Bankası (C)
|77.389.271
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi