Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 720.021.435 Yapı ve Kredi Bank. 387.894.229 Ereğli Demir Çelik 298.587.451 Aselsan 263.431.762 Karsan Otomotiv 257.215.195 Türk Hava Yolları 233.367.472 Kardemir (D) 216.073.374 Koza Altın 145.014.827 Petkim 116.755.491 Tüpraş 108.189.937 Sasa Polyester 102.178.580 Şişe Cam 101.997.309 Akbank 82.058.841 Turkcell 77.149.177 Galatasaray Sportif 76.307.610 Odaş Elektrik 71.860.114 Emlak Konut GMYO 62.089.725 TAV Havalimanları 56.494.454 Arçelik 55.504.845 Sabancı Holding 55.246.898 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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