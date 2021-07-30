Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|720.021.435
|Yapı ve Kredi Bank.
|387.894.229
|Ereğli Demir Çelik
|298.587.451
|Aselsan
|263.431.762
|Karsan Otomotiv
|257.215.195
|Türk Hava Yolları
|233.367.472
|Kardemir (D)
|216.073.374
|Koza Altın
|145.014.827
|Petkim
|116.755.491
|Tüpraş
|108.189.937
|Sasa Polyester
|102.178.580
|Şişe Cam
|101.997.309
|Akbank
|82.058.841
|Turkcell
|77.149.177
|Galatasaray Sportif
|76.307.610
|Odaş Elektrik
|71.860.114
|Emlak Konut GMYO
|62.089.725
|TAV Havalimanları
|56.494.454
|Arçelik
|55.504.845
|Sabancı Holding
|55.246.898
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi