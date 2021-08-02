Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Karsan Otomotiv 498.649.490 Aselsan 321.254.066 Garanti Bankası 266.964.331 Yapı ve Kredi Bank. 227.815.426 Ereğli Demir Çelik 198.594.611 Şişe Cam 163.119.871 Kardemir (D) 155.581.956 Odaş Elektrik 154.010.765 Emlak Konut GMYO 151.427.913 Fenerbahçe Futbol 131.373.473 Petkim 129.686.265 Türk Hava Yolları 128.501.233 Ford Otosan 107.240.919 Koza Altın 95.908.154 Tofaş Oto. Fab. 94.545.373 Tüpraş 92.841.280 Sasa Polyester 90.093.594 Doğan Holding 84.493.984 T. Halk Bankası 82.040.410 Çemaş Döküm 81.461.919 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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