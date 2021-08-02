Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Karsan Otomotiv
|498.649.490
|Aselsan
|321.254.066
|Garanti Bankası
|266.964.331
|Yapı ve Kredi Bank.
|227.815.426
|Ereğli Demir Çelik
|198.594.611
|Şişe Cam
|163.119.871
|Kardemir (D)
|155.581.956
|Odaş Elektrik
|154.010.765
|Emlak Konut GMYO
|151.427.913
|Fenerbahçe Futbol
|131.373.473
|Petkim
|129.686.265
|Türk Hava Yolları
|128.501.233
|Ford Otosan
|107.240.919
|Koza Altın
|95.908.154
|Tofaş Oto. Fab.
|94.545.373
|Tüpraş
|92.841.280
|Sasa Polyester
|90.093.594
|Doğan Holding
|84.493.984
|T. Halk Bankası
|82.040.410
|Çemaş Döküm
|81.461.919
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi