Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 670.848.483 Şişe Cam 423.279.954 Ereğli Demir Çelik 403.952.819 Aselsan 348.083.433 Türk Hava Yolları 285.449.231 Yapı ve Kredi Bank. 283.540.166 Karsan Otomotiv 257.976.249 Kardemir (D) 250.203.512 Akbank 189.175.681 Koza Altın 150.701.368 Sasa Polyester 148.869.689 Tofaş Oto. Fab. 134.015.032 İş Bankası (C) 114.590.357 Tüpraş 111.405.604 Emlak Konut GMYO 107.200.534 Petkim 105.909.772 Ford Otosan 86.204.777 Koza Madencilik 85.284.604 Bim Mağazalar 84.372.838 Galatasaray Sportif 81.765.085 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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