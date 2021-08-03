Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|670.848.483
|Şişe Cam
|423.279.954
|Ereğli Demir Çelik
|403.952.819
|Aselsan
|348.083.433
|Türk Hava Yolları
|285.449.231
|Yapı ve Kredi Bank.
|283.540.166
|Karsan Otomotiv
|257.976.249
|Kardemir (D)
|250.203.512
|Akbank
|189.175.681
|Koza Altın
|150.701.368
|Sasa Polyester
|148.869.689
|Tofaş Oto. Fab.
|134.015.032
|İş Bankası (C)
|114.590.357
|Tüpraş
|111.405.604
|Emlak Konut GMYO
|107.200.534
|Petkim
|105.909.772
|Ford Otosan
|86.204.777
|Koza Madencilik
|85.284.604
|Bim Mağazalar
|84.372.838
|Galatasaray Sportif
|81.765.085
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi