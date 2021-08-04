Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 869.525.594 Kardemir (D) 316.262.770 Akbank 306.335.423 Türk Hava Yolları 272.306.380 Şişe Cam 215.010.661 Sasa Polyester 199.920.563 Tofaş Oto. Fab. 181.745.095 Petkim 155.389.072 Ereğli Demir Çelik 141.563.708 Gübre Fabrik. 127.344.436 İş Bankası (C) 120.501.917 Yapı ve Kredi Bank. 115.669.955 Ford Otosan 105.633.140 Çemaş Döküm 105.435.002 Otokar 104.324.322 Tüpraş 103.539.260 Emlak Konut GMYO 96.094.653 ASELSAN 95.570.905 Koza Altın 91.828.066 Sabancı Holding 85.674.231 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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