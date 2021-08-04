Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|869.525.594
|Kardemir (D)
|316.262.770
|Akbank
|306.335.423
|Türk Hava Yolları
|272.306.380
|Şişe Cam
|215.010.661
|Sasa Polyester
|199.920.563
|Tofaş Oto. Fab.
|181.745.095
|Petkim
|155.389.072
|Ereğli Demir Çelik
|141.563.708
|Gübre Fabrik.
|127.344.436
|İş Bankası (C)
|120.501.917
|Yapı ve Kredi Bank.
|115.669.955
|Ford Otosan
|105.633.140
|Çemaş Döküm
|105.435.002
|Otokar
|104.324.322
|Tüpraş
|103.539.260
|Emlak Konut GMYO
|96.094.653
|ASELSAN
|95.570.905
|Koza Altın
|91.828.066
|Sabancı Holding
|85.674.231
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi