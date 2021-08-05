Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Koza Altın
|568.448.095
|Garanti Bankası
|502.424.378
|Tüpraş
|453.858.045
|Yapı ve Kredi Bank.
|188.907.393
|Koza Madencilik
|178.715.321
|Ereğli Demir Çelik
|167.014.666
|Türk Hava Yolları
|166.586.459
|Aselsan
|155.218.977
|Kardemir (D)
|118.802.822
|Ford Otosan
|118.446.238
|Akbank
|116.851.439
|Şişe Cam
|112.943.199
|Erbosan
|109.731.530
|Petkim
|104.688.097
|Sasa Polyester
|95.747.120
|Tofaş Oto. Fab.
|94.660.281
|İş Bankası (C)
|82.364.381
|Karsan Otomotiv
|70.210.823
|Odaş Elektrik
|67.548.987
|Koç Holding
|63.939.418
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi