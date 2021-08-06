Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|547.193.792
|Türk Hava Yolları
|422.468.510
|Sasa Polyester
|418.848.379
|Şişe Cam
|346.660.137
|Koza Altın
|208.158.239
|Akbank
|195.128.269
|Ereğli Demir Çelik
|189.130.864
|Emlak Konut GMYO
|156.399.525
|Yapı ve Kredi Bank.
|144.557.438
|Kardemir (D)
|143.897.330
|Otokar
|142.603.582
|Ford Otosan
|139.083.709
|Tofaş Oto. Fab.
|128.779.535
|Tüpraş
|123.755.265
|Petkim
|123.670.837
|İş Bankası (C)
|92.338.076
|Erbosan
|85.672.188
|Koza Madencilik
|75.833.939
|T. Halk Bankası
|71.967.040
|Karsan Otomotiv
|65.197.460
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi