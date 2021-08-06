Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 547.193.792 Türk Hava Yolları 422.468.510 Sasa Polyester 418.848.379 Şişe Cam 346.660.137 Koza Altın 208.158.239 Akbank 195.128.269 Ereğli Demir Çelik 189.130.864 Emlak Konut GMYO 156.399.525 Yapı ve Kredi Bank. 144.557.438 Kardemir (D) 143.897.330 Otokar 142.603.582 Ford Otosan 139.083.709 Tofaş Oto. Fab. 128.779.535 Tüpraş 123.755.265 Petkim 123.670.837 İş Bankası (C) 92.338.076 Erbosan 85.672.188 Koza Madencilik 75.833.939 T. Halk Bankası 71.967.040 Karsan Otomotiv 65.197.460 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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