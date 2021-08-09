Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|594.919.344
|Garanti Bankası
|429.718.000
|Kardemir (D)
|334.510.826
|Türk Hava Yolları
|221.107.802
|Akbank
|179.832.530
|Petkim
|178.847.502
|Yapı ve Kredi Bankası
|165.251.412
|Ford Otosan
|147.047.471
|ASELSAN
|135.770.051
|Ereğli Demir Çelik
|134.682.195
|Tüpraş
|132.781.404
|SASA Polyester
|116.877.879
|Koza Altın
|107.419.822
|Karsan Otomotiv
|100.442.460
|İş Bankası (C)
|91.681.397
|Tofaş Oto Fabrikası
|84.586.220
|Arçelik
|78.598.623
|Fenerbahçe Futbol
|70.820.854
|Otokar
|65.819.180
|Türk Telekom
|61.328.837
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi