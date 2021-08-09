Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 594.919.344 Garanti Bankası 429.718.000 Kardemir (D) 334.510.826 Türk Hava Yolları 221.107.802 Akbank 179.832.530 Petkim 178.847.502 Yapı ve Kredi Bankası 165.251.412 Ford Otosan 147.047.471 ASELSAN 135.770.051 Ereğli Demir Çelik 134.682.195 Tüpraş 132.781.404 SASA Polyester 116.877.879 Koza Altın 107.419.822 Karsan Otomotiv 100.442.460 İş Bankası (C) 91.681.397 Tofaş Oto Fabrikası 84.586.220 Arçelik 78.598.623 Fenerbahçe Futbol 70.820.854 Otokar 65.819.180 Türk Telekom 61.328.837 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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