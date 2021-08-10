Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 691.683.958 Ereğli Demir Çelik 580.407.282 Garanti Bankası 370.326.967 Kardemir (D) 270.258.303 Koza Altın 250.092.721 Türk Hava Yolları 214.807.410 Bim Mağazalar 203.112.066 Arçelik 154.333.065 Petkim 132.090.653 Tüpraş 130.119.655 Çimsa 107.734.521 Yapı ve Kredi Bankası 102.616.148 ASELSAN 93.440.925 Doğan Holding 87.760.431 Türk Telekom 83.105.114 Pegasus 81.182.608 Akbank 80.318.096 Emlak Konut GMYO 77.596.740 Halkbank 76.996.688 Fenerbahçe Futbol 75.882.530 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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