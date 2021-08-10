Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|691.683.958
|Ereğli Demir Çelik
|580.407.282
|Garanti Bankası
|370.326.967
|Kardemir (D)
|270.258.303
|Koza Altın
|250.092.721
|Türk Hava Yolları
|214.807.410
|Bim Mağazalar
|203.112.066
|Arçelik
|154.333.065
|Petkim
|132.090.653
|Tüpraş
|130.119.655
|Çimsa
|107.734.521
|Yapı ve Kredi Bankası
|102.616.148
|ASELSAN
|93.440.925
|Doğan Holding
|87.760.431
|Türk Telekom
|83.105.114
|Pegasus
|81.182.608
|Akbank
|80.318.096
|Emlak Konut GMYO
|77.596.740
|Halkbank
|76.996.688
|Fenerbahçe Futbol
|75.882.530
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi