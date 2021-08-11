Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|732.489.649
|Şişe Cam
|524.732.220
|Ereğli Demir Çelik
|462.198.645
|Garanti Bankası
|457.879.267
|Türk Hava Yolları
|286.542.339
|Tüpraş
|233.735.270
|ASELSAN
|160.180.312
|Yapı ve Kredi Bankası
|150.329.902
|İş Bankası (C)
|138.783.754
|Emlak Konut GMYO
|120.100.297
|Koza Altın
|105.536.617
|Akbank
|85.490.934
|Bim Mağazalar
|81.425.347
|Petkim
|77.812.905
|Ford Otosan
|67.199.472
|SASA Polyester
|66.988.362
|Arçelik
|63.411.354
|Karsan Otomotiv
|60.021.745
|Doğan Holding
|58.217.929
|Tofaş Oto Fabrikası
|56.568.724
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi