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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

12.08.2021 13:41
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTüpraş667.226.111Kardemir (D)552.369.338Garanti Bankası493.688.208Ereğli Demir Çelik417.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Tüpraş667.226.111
Kardemir (D)552.369.338
Garanti Bankası493.688.208
Ereğli Demir Çelik417.211.285
Petkim342.472.686
SASA Polyester302.413.003
Türk Hava Yolları222.849.304
Yapı ve Kredi Bankası202.373.626
Koç Holding193.064.940
Şişe Cam176.839.664
Ford Otosan132.904.399
Arçelik126.922.888
Koza Altın115.746.128
Bim Mağazalar113.245.997
Akbank95.148.135
Borusan Yatırım Pazarlama93.487.742
İş Bankası (C)82.754.831
ASELSAN82.484.449
Migros Ticaret72.167.974
Pegasus70.486.042
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Tüpraş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi


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