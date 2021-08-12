Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Tüpraş
|667.226.111
|Kardemir (D)
|552.369.338
|Garanti Bankası
|493.688.208
|Ereğli Demir Çelik
|417.211.285
|Petkim
|342.472.686
|SASA Polyester
|302.413.003
|Türk Hava Yolları
|222.849.304
|Yapı ve Kredi Bankası
|202.373.626
|Koç Holding
|193.064.940
|Şişe Cam
|176.839.664
|Ford Otosan
|132.904.399
|Arçelik
|126.922.888
|Koza Altın
|115.746.128
|Bim Mağazalar
|113.245.997
|Akbank
|95.148.135
|Borusan Yatırım Pazarlama
|93.487.742
|İş Bankası (C)
|82.754.831
|ASELSAN
|82.484.449
|Migros Ticaret
|72.167.974
|Pegasus
|70.486.042
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi