Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|674.472.021
|Kardemir (D)
|544.068.561
|Şişe Cam
|378.385.317
|Tüpraş
|372.940.598
|Ereğli Demir Çelik
|260.858.234
|Türk Hava Yolları
|228.500.233
|Koç Holding
|227.299.685
|Yapı ve Kredi Bankası
|219.564.647
|Akbank
|178.467.193
|Koza Altın
|164.444.394
|Bim Mağazalar
|164.079.483
|Ford Otosan
|118.418.233
|Arçelik
|110.926.651
|Tekfen Holding
|105.183.713
|Petkim
|103.511.442
|Aksa
|100.898.960
|TAV Havalimanları
|92.567.691
|SASA Polyester
|90.848.649
|İş Bankası (C)
|85.420.548
|Koza Madencilik
|84.316.149
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi