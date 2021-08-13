Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 674.472.021 Kardemir (D) 544.068.561 Şişe Cam 378.385.317 Tüpraş 372.940.598 Ereğli Demir Çelik 260.858.234 Türk Hava Yolları 228.500.233 Koç Holding 227.299.685 Yapı ve Kredi Bankası 219.564.647 Akbank 178.467.193 Koza Altın 164.444.394 Bim Mağazalar 164.079.483 Ford Otosan 118.418.233 Arçelik 110.926.651 Tekfen Holding 105.183.713 Petkim 103.511.442 Aksa 100.898.960 TAV Havalimanları 92.567.691 SASA Polyester 90.848.649 İş Bankası (C) 85.420.548 Koza Madencilik 84.316.149 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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