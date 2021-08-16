Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|863.394.580
|Türk Hava Yolları
|483.190.846
|Yapı ve Kredi Bankası
|342.554.442
|Akbank
|330.822.954
|İş Bankası (C)
|280.139.981
|Kardemir (D)
|273.717.760
|Şişe Cam
|246.176.695
|Ereğli Demir Çelik
|223.328.352
|Petkim
|204.201.625
|Tüpraş
|185.122.432
|Bera Holding
|160.142.057
|Koza Altın
|130.047.842
|Halkbank
|129.659.999
|Pegasus
|127.413.617
|Bim Mağazalar
|126.416.233
|Odaş Elektrik
|123.142.285
|Arçelik
|120.096.084
|Koç Holding
|112.855.965
|Torunlar GMYO
|112.332.650
|Türk Telekom
|110.310.051
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi