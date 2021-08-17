Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 684.678.594 Petkim 539.546.679 Arçelik 420.485.044 Kardemir (D) 385.378.477 Şişe Cam 298.735.393 Türk Hava Yolları 288.650.592 Koç Holding 208.130.875 Tüpraş 197.421.319 Ereğli Demir Çelik 192.675.064 Akbank 185.309.121 Koza Altın 165.847.701 Eczacıbaşı Yatırım 133.405.755 Yapı ve Kredi Bankası 131.735.170 Turkcell 131.128.183 Karsan Otomotiv 126.666.732 İş Bankası (C) 123.989.049 Ford Otosan 111.506.890 Borusan Yatırım Pazarlama 105.295.768 Sabancı Holding 104.148.673 Bim Mağazalar 85.934.152 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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