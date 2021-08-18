Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|483.157.580
|Türk Hava Yolları
|401.776.769
|Kardemir (D)
|394.605.034
|Yapı ve Kredi Bankası
|390.036.138
|Tüpraş
|348.183.387
|Koza Altın
|259.079.117
|Halkbank
|233.389.632
|İş Bankası (C)
|198.065.939
|Akbank
|191.262.889
|Şişe Cam
|186.585.681
|Petkim
|181.340.921
|Vakıflar Bankası
|176.516.415
|Ereğli Demir Çelik
|171.197.337
|Koç Holding
|154.090.530
|Arçelik
|130.548.741
|Doğan Holding
|117.261.654
|Koza Madencilik
|117.258.219
|Bim Mağazalar
|115.549.204
|Aksa Enerji
|110.233.330
|SASA Polyester
|109.534.976
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi